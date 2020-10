Brayan Riascos tem estado em destaque no Nacional da Madeira e leva dois golos em três jogos na Liga. O avançado colombiano, um dos principais responsáveis pelo regresso dos madeirenses ao principal escalão, mostrou-se satisfeito com o arranque de temporada.



«Subimos à primeira [divisão] e mostramos que somos uma equipa forte, que gostamos de ter bola e não mudamos a forma de jogar. Estou feliz porque as coisas estão a ir bem, como quero, estou a ajudar a equipa com golos e assistências. Somos uma família», começou por dizer em declarações à agência EFE.



A cumprir a sétima temporada em Portugal, o colombiano crê que o campeonato luso evoluiu nos últimos anos.



«O futebol português é mais físico, intenso, é muito difícil ter espaços. Em Portugal as equipas sabem ter a bola e jogar bem. O futebol português cresceu muito. Muitos jogadores saíram para grandes clubes», reconheceu.



Riascos ainda não teve «contacto com Carlos Queiroz», atual selecionador da Colômbia, mas ambiciona chegar à seleção. «Talvez ele tenha alguma referência minha», acrescentou.



O avançado de 26 anos, adepto assumido do Real Madrid, vê-se a jogar em Inglaterra e justificou porquê.



«Devido às minhas condições, sou um jogador forte, rápido e com golo», atirou.