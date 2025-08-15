O Nacional arrancou a Liga edição 2025/26 com uma derrota diante do Gil Vicente. Porém, Tiago Margarido, técnico dos insulares, salientou a boa resposta dos jogadores numa semana de trabalho que «correu bastante bem».

A formação madeirense visita o Rio Ave este domingo para a segunda jornada da Liga. O treinador de 36 anos manifestou «máxima força» num «bom desempenho» frente aos vilacondenses.

«O grupo percebeu os erros cometidos no último jogo e está com muita vontade de dar a volta», assumiu o técnico em conferência de imprensa em antevisão à partida.

O Rio Ave não jogou na primeira jornada para que o Benfica possa ter um intervalo de descanso maior entre a eliminatória com o Nice para a Liga dos Campeões. Por esse motivo, Margarido assume ter poucas informações sobre as ideias do recém-chegado técnico grego.

«Sabemos os padrões que [Sotiris Silaidopoulos] utilizava no clube anterior, contudo, temos poucas informações, apesar de conhecermos bem os jogadores, até porque muitos deles transitam da época anterior», explicou.

Deivison Souza, Miguel Baeza, Motez Nourani e Ivanildo Fernandes continuam lesionados e são baixas confirmadas. No entanto, Pablo Ruan e Lucas João, que se encontravam lesionados, poderão entrar na convocatória do jogo, o que alegra o técnico.

«Conseguimos recuperar o Zé Vítor [cumpriu castigo] e o Laabidi, portanto, temos outro tipo de soluções para encarar o jogo. Como treinador, obviamente que fico satisfeito, pois isso permite ter um maior leque de opções para decidir em conformidade», concluiu.

Rio Ave e Nacional medem forças para a segunda jornada da Liga este domingo, com o início apontado para as 15h30 no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde. Um encontro que pode acompanhar, ao minuto, no site do Maisfutebol.