O treinador do Nacional, Tiago Margarido, sublinhou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a importância de a equipa se focar em «vencer o jogo» ante o Vitória, sem olhar ao que se passa nos outros jogos que têm equipas na luta pela permanência. E, para os madeirenses alcançarem o objetivo, pediu o apoio dos adeptos, no jogo da 34.ª e última jornada agendado para as 18 horas de sábado.

Com lesões de longa duração, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes, Lenny Vallier e Miguel Baeza são ausências. Igor Liziero, que treinou com algumas limitações, deve ir a jogo. Zé Vitor volta às opções depois de ter cumprido um jogo de castigo ante o Santa Clara, devido à expulsão ante o AVS.

Apelo aos adeptos

«Os adeptos têm perfeita noção de que se trabalharmos em conjunto, vamos estar mais próximos daquilo que é o grande objetivo da época [permanência]. Como tal, o meu repto é sempre esse, que venham ao jogo e que trabalhemos em conjunto.»

Luta pela permanência e olhar aos outros jogos (sendo que o Nacional só depende de si)

«Sinceramente, não pensamos nisso. O que nos preocupa é vencer o jogo. Vamos entrar em campo para sermos nós a selar as contas da manutenção, não querendo estar preocupados com aquilo que vai acontecer nos outros campos.»

Competitividade da Liga na luta pela permanência

«Este ano, a Liga está ainda mais competitiva que a do ano passado. Sempre disse que isto ia ser até à última e, a verdade, é que está a acontecer. A competitividade é grande e as equipas apetrecharam-se bem.»