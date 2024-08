Bruno Costa, médio do Nacional, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida frente ao Sporting (6-1), em jogo da segunda jornada da Liga:



A primeira parte foi bem conseguida. Fomos em desvantagem para o intervalo. O empate era merecido nessa altura. Na segunda parte sofremos o 3-1 de penálti e as coisas foram-se desmoronando. O resultado não reflete o que se passou.



Na primeira parte começámos com as linhas mais baixas, mas na segunda parte subimos mais um bocado e foi aí que o Sporting nos criou mais problemas.



Objetivos pessoais? Quero sentir-me bem. Gostei da primeira parte da equipa e da minha. Tive boas sensações e isso é o que interessa.»