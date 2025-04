Com a manutenção na Liga praticamente garantida, Nacional e Moreirense medem forças este domingo e o técnico dos insulares destaca a vontade que o grupo tem de somar os três pontos nesta 31.ª jornada.

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, Tiago Margarido falou ainda sobre a concretização do negócio com a ACA Football Partners, que tem um acordo para a compra de 60 por cento da SAD insular, por 13 milhões de euros, e assegurou que o presidente «quer o bem do clube».

«Sabemos que o objetivo da manutenção está próximo, mas o nosso foco está nos 90 minutos que temos pela frente e para o que se vai passar no recinto de jogo. A entrada do novo treinador (do Moreirense) trouxe mais consistência e estabilidade defensiva. Neste momento, são uma equipa bastante competente e com os mesmos valores individuais que sempre tiveram desde o início», começou por referir.

«Temos um presidente que, mais do que ninguém, quer o bem do clube e tomará as ações certas para o futuro do clube. Portanto, nós, treinadores e jogadores, estamos focados naquilo que é esta época e isso são questões que nos ultrapassam completamente», acrescentou.

O jogo entre Moreirense e Nacional está marcado para as 15h30, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, e terá a arbitragem de Bruno Vieira.