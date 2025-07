Deivison Souza é o mais recente reforço do Nacional.

A notícia foi confirmada através das redes sociais dos insulares, que anunciaram a chegada do jovem médio de 19 anos e que assina um contrato válido até 2030.

Contratado aos brasileiros do Hope International, Deivison Souza somou um golo e uma assistência pela equipa principal, em 2023, sendo que habitualmente foi utilizado nos sub-20. No comunicado é referido ainda que o jogador integra os trabalhos do plantel a partir desta sexta-feira.