O Nacional oficializou, esta terça-feira, a contratação de Filipe Soares.

Através das redes sociais e em comunicado, os insulares anunciaram a chegada do médio de 26 anos, que terminou a ligação de quatro temporadas com o PAOK e assinou um contrato válido para as próximas duas épocas com os insulares.

Em 2024/25, Filipe Soares esteve cedido ao Farense, por empréstimo, e fez um golo e uma assistência em 22 jogos pela equipa principal. Formado no Benfica, é o quinto clube que vai representar no principal escalão do futebol português, depois de Estoril, Moreirense, Famalicão e Farense.