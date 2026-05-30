O Nacional oficializou este sábado a contratação de João Gião para o comando técnico da equipa principal. O treinador, de 39 anos, sucede a Tiago Margarido e assinou contrato válido por uma época com os insulares.

A confirmação surge poucos dias depois de Rui Alves, presidente do clube madeirense, já ter antecipado a escolha numa entrevista à RTP Madeira.

João Gião deixa assim o Sporting, onde trabalhou esta temporada entre a equipa B e os sub-19. Nos leões, orientou a formação secundária na II Liga, terminando no 13.º lugar, com 42 pontos, e esteve ainda ao leme dos juniores na UEFA Youth League, sendo eliminado nos quartos de final pelo Real Madrid.