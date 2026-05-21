Lucas França anunciou, esta quarta-feira, a saída do Nacional, colocando um ponto final na ligação de quatro temporadas com os insulares.

Através das redes sociais, o guardião brasileiro deixou uma mensagem de despedida aos adeptos e todas as pessoas com quem partilhou a experiência na Madeira. Lucas França tinha contrato com o Nacional até junho de 2027, tendo somado um total de 88 jogos pela equipa principal.

«Uma subida de divisão incrível e duas manutenções na Liga, que eram o grande objetivo do clube. Mais do que tudo isso, um sentimento de gratidão a todos os que se cruzaram ao longo desse caminho», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Lucas França: