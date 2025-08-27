O Nacional anunciou, esta quarta-feira, a contratação do médio Daniel Júnior, que assinou um contrato válido por cinco temporadas.

O jogador brasileiro, de 23 anos, chega à Madeira oriundo do Vitória. Formado no Palmeiras, passou também pelo Cruzeiro, América Mineiro e Portuguesa. Fora do Brasil, alinhou nos russos do Akhmat Grozny.

Daniel Júnior já vai estar às ordens de Tiago Margarido na sessão de trabalho de quinta-feira.

