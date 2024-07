O Nacional garantiu o empréstimo do avançado neerlandês Nigel Thomas, que chega cedido até ao final da temporada pelo Viborg, da Dinamarca, informou hoje o clube madeirense, que subiu à Liga.

O emblema alvinegro revela também que «Nigel Thomas participou, esta manhã, no jogo amigável frente ao Marítimo», realizado na Ribeira Brava, à porta fechada, que os 'verde-rubros' venceram, por 2-0, com golos de Pedro Silva e Carlos Daniel.

Esta será a segunda aventura do dianteiro de 23 anos em Portugal, depois de já ter representado o Paços de Ferreira, em 2022/23, sendo que na última temporada alinhou no Viborg, do primeiro escalão dinamarquês, onde marcou dois golos e adicionou uma assistência em 17 aparições.

Natural do Curaçau, mas com dupla nacionalidade, Nigel Thomas passou pela formação do PSV e somou duas internacionalizações pelas seleções jovens dos Países Baixos, nação que representou no Campeonato Europeu de Sub-17, em 2018.