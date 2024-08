Depois do empate no terreno do AVS, o Nacional joga pela primeira vez na Choupana no regresso à Liga e logo frente ao Sporting, campeão nacional. O estádio dos alvinegros vai estar lotado e por isso, Tiago Margarido pediu aos adeptos que sejam capazes de reproduzir o ambiente frenético do «Nacional europeu».



«Quero parabenizar os adeptos do Nacional por conseguirem lotar o estádio», referiu, em conferência de imprensa, para depois pedir que repliquem os tempos áureos do clube madeirense, em que «era sempre muito difícil jogar na Choupana».



Em relação ao jogo, o técnico dos insulares lembrou a reação dos leões à derrota na Supertaça frente ao FC Porto.

«O Sporting entrou forte no campeonato e reagiu bem à derrota na Supertaça [frente ao FC Porto]», expressou, salientando também que apesar de apresentar uma «versão diferente», comparativamente à temporada passada, o conjunto verde e branco continua a ter no «coletivo» um dos seus pontos fortes.

«O jogo interior do Sporting é muito semelhante ao da última época, com [Francisco] Trincão e Pedro Gonçalves», acrescentou, sendo que a maior variação tática dos sportinguistas surge nas alas, com as incorporações de Quenda e Catamo, uma vez que anteriormente «jogavam muitas vezes com um lateral».

Tiago Margarido não quis desvandar o plano para o duelo deste sábado, mas deixou antever que o Nacional tem a adaptabilidade de um «camaleão», tendo mencionado que a preparação foi mais direcionada para a «parte tática, pormenor e detalhe».

«Para o Ruben [Amorim] não foi um jogo fácil de preparar», vincou, mencionando que os insulares têm «armas» para vencer o Sporting, mas vai ser necessário «muito cuidado», além de «foco, rigor e seriedade».

O Nacional-Sporting joga-se este sábado, às 18h00, no estádio da Madeira.