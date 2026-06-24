Paulinho Bóia despediu-se esta terça-feira do Nacional, colocando um ponto final numa ligação de época e meia ao clube madeirense. Em final de contrato, o extremo brasileiro recorreu às redes sociais para agradecer a passagem pelo emblema da Liga, sem revelar qual será o próximo passo da carreira.

«Despeço-me de um clube que marcou muito a minha vida e a minha carreira. Foram duas temporadas defendendo as cores do Nacional, 49 jogos, cinco golos, três assistências e muitos momentos que vão ficar para sempre na memória», escreveu o jogador de 27 anos.

Contratado em janeiro de 2025, Paulinho Bóia assumiu um papel importante na equipa alvinegra, contribuindo para as campanhas que garantiram a permanência do Nacional no principal escalão do futebol português.

Na mensagem de despedida, o brasileiro destacou ainda a evolução pessoal e profissional que viveu na Madeira. «Saio muito mais forte e maduro, evoluído como atleta e como pessoa», referiu.

Ao serviço do Nacional, Paulinho Bóia somou 49 partidas oficiais, apontou cinco golos e assinou três assistências. O futuro do extremo permanece, para já, em aberto.