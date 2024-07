Rio Ave e Nacional empataram, esta quarta-feira, num jogo-treino realizado no estádio dos Arcos, em Vila do Conde.



João Graça deu vantagem aos vilacondenses, mas os insulares alcançaram o empate graças a um golo de Jordi Pola, já nos instantes finais.



O Rio Ave tem mais um jogo de preparação agendado, frente ao Swansea, do Championship, que vai ter lugar no sábado, às 15h00, no País de Gales. Por seu turno, o Nacional vai encerrar a pré-época no Torneio da Autonomia, no Funchal, com o conjunto madeirense a enfrentar o FC Porto B, no sábado, às 15h00, no Estádio da Madeira, na partida que abre o certame, que conta ainda com o Marítimo, da II Liga, e o Marítimo La Guaira, da Venezuela.