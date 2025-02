O treinador do Nacional, Tiago Margarido, assumiu esta quarta-feira a ambição dos madeirenses em vencer Sporting de Braga, na antevisão ao jogo que abre a 23.ª jornada da I Liga, na sexta-feira.

«Foi uma semana em que trabalhámos bem, com a motivação em alta. Vamos ter um jogo dificílimo pela frente, mas preparámo-nos. Vamos a Braga com ambição e a crença de que vamos conquistar os três pontos», projetou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

O técnico de 36 anos salientou ainda a coesão no setor mais recuado do Sporting de Braga, que para si «estabilizou no momento defensivo», com três sofridos nos últimos sete jogos, para todas as competições, cinco desses jogos sem qualquer golo sofrido (sofreu dois ante o St. Giilloise e um com o Moreirense).

«O Sporting de Braga tem feito uma época em crescendo. Conseguiu estabilizar o seu processo defensivo e nos últimos jogos sofreu poucos golos. Nos últimos 18 pontos, conseguiu conquistar 16. Vem de cinco vitórias e um empate e isso demonstra a evolução que a equipa tem tido ao longo da época», destacou Margarido, que falou também da perda de Bruma nos bracarenses (saiu para o Benfica), destacando Ismaël Gharbi.

«Apesar de terem perdido o Bruma, emergiu na equipa o Gharbi, um jogador de muita qualidade. O Sporting de Braga tem valores dentro da sua estrutura, plantel e formação que lhe permite dar continuidade às vendas que têm sido feitas e não perder qualidade na equipa», notou.

Joel Tagueu e José Gomes têm feito trabalho condicionado estão em dúvida até à hora do jogo. Miguel Baeza é baixa certa, a recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O Nacional é 13.° classificado com 23 pontos, enquanto o Sporting de Braga é 4.º, com 44. O jogo, que tem como palco o Estádio Municipal de Braga, tem apito inicial marcado para as 20h15 e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.