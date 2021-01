O treinador do Nacional avaliou o Sporting, esta quarta-feira, como um conjunto «muito bem orientado, com excelentes jogadores e que tem jogado muito bom futebol», desejando que os madeirenses sejam a primeira equipa «a vencer» o atual líder da I Liga portuguesa de futebol, no duelo da 13.ª jornada.

«O Sporting é uma equipa muitíssimo completa e o primeiro lugar não está lá por acaso. São muito reativos à perda da bola, com uma grande atitude, mas tem pontos fracos como todas as equipas», analisou Luís Freire, deixando uma garantia: «vamos querer ganhar ao Sporting e não haja quem duvide».

«Todos os jogadores gostam de jogar estes jogos com os melhores. Em termos motivacionais é mais fácil de preparar, por outro lado, temos o adversário que tem mais-valia e qualidade e nessa perspetiva já é mais difícil», notou, ainda, rotulando este duelo quase como «um David contra Golias».

O adiamento do jogo em Guimarães, da jornada passada, devido aos casos de covid-19 nos minhotos, foi outro dos temas abordados por Freire. Recorde-se que ontem, terça-feira, o Nacional ameaçou ir para os tribunais, depois de a equipa orientada por João Henriques ter voltado aos treinos, algo que deixou os insulares surpreendidos devido ao período de isolamento cumprido.

«Este é o terceiro jogo que é adiado. Será em que em maio, com o Europeu à porta, os jogos serão também adiados? Queremos é que o critério seja igual», respondeu.

O Nacional-Sporting joga-se a partir das 18h30 de quinta-feira, na Choupana. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.