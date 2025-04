Tiago Margarido, treinador do Nacional, na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Estrela da Amadora, por 0-1, na 28.ª jornada da I Liga:

[Faltou inspiração ao Nacional?]

«De facto houve alguma desinspiração, principalmente naquilo que eram as definições do último terço. Na primeira parte, conseguimos algumas aproximações à área, mas estávamos a definir mal naquilo que era o momento, ou seja, no critério, não estávamos a optar pelas opções mais corretas.»

«A verdade é que sabíamos que ia ser um jogo a dividir, porque estamos a falar de um Estrela da Amadora que é uma equipa com qualidade. Tentamos assumir as rédeas do jogo, ao passo que o Estrela reteve-se lá atrás para conseguir sair em transição. No momento de transição, de facto, eles são muito fortes, porque têm jogadores que definem muito bem na frente, e nós, através da nossa circulação, apesar de fazermos as aproximações, não estávamos a conseguir definir tão bem como pretendíamos. A verdade é que a equipa também estava um pouco ansiosa, se calhar a perceber a importância do jogo naquilo que era o poder se distanciar de um adversário direito.»

«Depois, na segunda parte, sabíamos que era um jogo que ia ficar mais anárquico, e nisso o Estrela tem mais vantagem, porque têm jogadores muito físicos, muito fortes fisicamente, jogam um jogo muito direito, e de facto aí tiveram um ascendente.»

«Penso que por tudo e por ser sido um jogo repartido, acho que o empate se ajustava mais àquilo que se passou dentro das quatro linhas, e o golo deles surge por um detalhe, uma perda na nossa primeira fase de construção, onde eles com qualidade transitam e definem bem. Portanto, penso que foi um jogo repartido, um jogo que se decidiu por detalhes, e esses detalhes acabaram a cair para o lado do Estrela.»

[Como explica a ansiedade do Nacional?]

«É verdade, penso que a equipa estava um pouco ansiosa. Os adeptos estavam um pouco ansiosos, sentia-se uma tensão no ar. Se calhar, porque todos percebiam que poderia ser um jogo em que nos podíamos distanciar para nove pontos. Somos uma equipa jovem, uma equipa com jogadores que não estão habituados, a maioria deles, a jogar na primeira liga, e é normal que nestes momentos se acuse um pouco de ansiedade, e eu penso que foi isso que aconteceu.»

«Temos de perceber o contexto, temos de perceber a nossa equipa, temos de perceber como é que conseguimos apoiar a nossa equipa e como é que conseguimos colocá-la numa zona de conforto para que consigam exprimir o melhor de cada um dos jogadores. Portanto, penso que sim, concordo que a equipa estava um pouco ansiosa, mas penso que teve a ver com a importância do jogo.»

[Essa ansiedade pode ser fulcral na definição daquilo que pode ser o futuro imediato da equipa no campeonato?]

«Eu acredito que passando pelos momentos nós aprendemos com eles, e a verdade é que a equipa experienciou este momento e penso que vai aprender com o mesmo e vai saber lidar com isto da melhor forma. Acredito que não terá repercussões no futuro, acredito que sim que tenha sido um jogo em que mais uma vez nós crescemos enquanto equipa, porque passamos por uma situação que não tem vindo a ser normal, e acredito que no futuro estaremos melhor preparados.»