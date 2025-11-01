Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na sala de imprensa, após a derrota, por 1-0, frente ao Famalicão, na Madeira, em jogo da décima jornada da Liga:

Golo contra a corrente

«Entrámos bastante bem no jogo. Tivemos o domínio e através da nossa troca de bola, estávamos a criar dificuldades, aquilo que era a organização defensiva do Famalicão. E a verdade é que o golo deles surge, na única oportunidade que têm, numa recarga em que foram letais. Penso que esse golo surge contra o que aconteceu na primeira parte. Portanto, é uma vantagem injusta ao intervalo.

Procuramos reagir e penso que a equipa entrou relativamente bem na segunda parte, até que conseguiu fazer o golo e depois foi anulado. Mas a partir do momento em que há a expulsão, somos completamente condicionados. E já sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipa, uma equipa com excelentes valores individuais, que luta por um lugar na Europa. E a jogar com menos um, ainda mais difícil se torna a nossa tarefa.

Mesmo assim, a equipa, algumas vezes mais com o coração do que a cabeça, ainda conseguiu criar mais duas oportunidades. Recordo-me do remate do Chucho, penso eu, para a recarga do Nourane. E recordo-me do Matheus Dias, de cabeça, que também mandou a bola a poucos metros do poste.

Portanto, penso que foi um jogo, pelos constrangimentos do mesmo, do adversário fazer golo contra a corrente do jogo, e ficar a jogar com mais um jogador, penso que lhes correu tudo de feição. Faz parte. É o futebol. Mas os meus jogadores trabalharam, foram sérios.»

Constrangimentos a mais

«Os constrangimentos do jogo caíram para o lado deles. Marcar em cima do intervalo mudou logo tudo. Eles tiveram essa felicidade. Depois, quando nós íamos procurar outras formas de chegar com mais afluência à baliza do adversário, acontece a expulsão. De facto, fomos condicionados nesses dois momentos, e eu penso que a sorte do jogo caiu para eles. Portanto, sim, acho que foi um jogo inglório para a nossa parte.»