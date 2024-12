Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 8.ª jornada da Liga:

«Tivemos dez minutos muito fortes, conseguimos vários cantos. Depois, com a qualidade que tem, o Benfica começou a criar-nos problemas, mas a nossa equipa manteve-se organizada, compacta e conseguiu segurar o jogo, com mérito, até ao intervalo. Na segunda parte, contávamos com uma resposta ainda mais forte do Benfica, que é uma equipa de Champions, e o jogo acaba por ser desbloqueado por detalhes. Primeiro o penálti e depois há um erro individual, em que o nosso defesa está sozinho e entrega a bola ao avançado do Benfica. O Benfica fechou o jogo com esse 2-0.»

«Tivemos um ou outro bom momento de saída em transição, mas não definimos bem no último passe, e a verdade é que a vitória do Benfica é inteiramente justa. É uma equipa fortíssima. Tínhamos o objetivo de medir forças com uma equipa de Champions e fizemos por isso, mas não conseguimos. Não definimos bem na transição e isso dá a sensação de que não tivemos tanta posse como desejávamos, de que podíamos ter guardado a bola mais tempo.»

[Derrota abala objetivo da permanência?]: «De todo. Pensamos num jogo de cada vez. Segunda-feira vamos jogar em Guimarães, num jogo muito difícil. Depois, pensamos no que vem para a frente. Não fazemos futurologia, focamo-nos no próximo jogo, naquilo que controlamos e o que controlamos é o nosso trabalho. Na I Liga, todos os jogos são difíceis, por isso focamo-nos sempre no próximo embate.»