Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Moreirense. O técnico não sai de Moreira de Cónegos satisfeito.

Análise ao jogo

«Por aquilo que foi o jogo saímos daqui com um amargo de boca. Um ponto é sempre um ponto importante, mas por aquilo que a equipa produziu merecíamos os três pontos. Lembro-me de uma mão cheia de oportunidades que, traduzindo em pontos, não nos deixa satisfeitos»

O que faltou à equipa

«Jogámos contra uma grande equipa, muito bem orientada pelo Vasco, que joga muito bem. Perante isso, produzimos oportunidades claras para marcar. O Moreirense penso que chega à vantagem não de forma justa, entra melhor na segunda parte, mas depois o jogo foi nosso. O que faltou hoje foi, claramente, a bola entrar. Na primeira parte as equipas estudaram-se uma à outra, receosas a não querer correr riscos.