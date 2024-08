Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na sala de imprensa do estádio da Madeira, após a goleada sofrida frente ao Sporting (6-1), em jogo da segunda jornada da Liga:



«Na primeira parte, tínhamos como estratégia jogar um pouco mais baixo, porque sabíamos que o futebol do Sporting era muito forte na primeira fase de construção, e depois ganhar espaços entre linhas e nas costas. Penso que apesar do domínio do Sporting, conseguimos criar algum frisson e ainda chegámos ao empate. O golo do Sporting antes do intervalo é um golo que muda um pouco a nossa estratégia para a segunda parte. Se mantivéssemos o empate manteríamos a mesma premissa da primeira parte, mas com essa desvantagem, combinámos ser um pouco mais ambiciosos e tentámos pressionar mais alto. Sabíamos os riscos que isso acarretava. Na minha ótica, até ao 3-1, conseguimos dividir o jogo, criar oportunidades, mas depois do penálti, isso deixou de existir.»



[Houve uma quebra física na segunda parte?]: «Houve, de facto houve. Tentámos corrigir com algumas alterações, mas também tivemos substituições forçadas, o que também comprova isso. Como disse, tivemos coisas boas no jogo, e até ao 3-1, penso que estávamos a fazer um jogo interessante. Daí para a frente não foi bom e queremos corrigir.»



[Deixa-o preocupado?]: «Eu procuro sempre olhar para as coisas de forma positiva. Fizemos um jogo interessante até ao 3-1, com coisas positivas que temos de levar daqui para a frente. O resto serve para aprendermos e corrigirmos.»



[Gostou da forma como os adeptos se despediram da equipa no final do jogo?]: «Não há palavras para o que foi o apoio dos adeptos durante o jogo todo. É um resultado que nos envergonha perante o que eles nos têm apoiado. Da nossa parte, pedimos desculpa e vamos reagir já na próxima jornada. Agradeço-lhes mais uma vez pelo apoio que nos têm dado, tanto nos bons como nos maus momentos.»