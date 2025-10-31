O treinador do Nacional, Tiago Margarido, anteviu a receção ao Famalicão, agendada para sábado, às 15h30, a contar para a 10.ª jornada da Liga. Margarido reconhece as dificuldades que a sua equipa poderá enfrentar diante um adversário com «jogadores de grande qualidade» e sublinha a importância do apoio dos adeptos para alcançar um bom resultado. Para este jogo, é ausência no Nacional o central Ulisses (recupera de lesão no tornozelo), que se junta a Lucas França, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza nos indisponíveis.

Análise ao adversário

«Estamos a falar de um Famalicão fortíssimo, com um projeto reconhecido por todos como sendo de excelência e que engloba jogadores de grande qualidade. É uma equipa que ainda não perdeu fora de casa e só tem uma derrota no campeonato.»

Expetativa para o jogo

«É uma equipa que procura um jogo ligado na amplitude do terreno de jogo, com muita participação dos extremos em largura máxima e desenvolvimentos em corredores laterais.»

Importância dos adeptos

«Neste tipo de jogos, em que as equipas se pautam pelo equilíbrio, os adeptos têm um peso muito grande e também têm uma palavra a dizer no resultado. Portanto, o que eu peço é que o apoio seja imenso.»