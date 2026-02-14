Tiago Margarido faz a antevisão ao encontro com o FC Porto, deste domingo (15h30), e apela à capacidade de «sofrimento» da equipa para conseguir um resultado positivo no encontro. O técnico do Nacional rejeira a ideia de que o adversário está «fragilizado» pelos recentes maus resultados:

FC Porto «fragilizado» após resultados menos bons?

«O facto de o FC Porto vir de dois resultados menos bons não espelha aquilo que tem sido a época até agora. São a equipa mais forte do campeonato e a classificação comprova-o. Portanto, não acredito que venham fragilizados.»

Abordagem do Nacional ao jogo com o FC Porto

«Sabemos das nossas capacidades, das nossas mais-valias e acreditamos que podemos tirar daqui um resultado positivo, porém, o favoritismo nunca pode fugir para o nosso lado. Vamos manter os nossos princípios e tentar colocá-los em prática. Obviamente, sabemos que, em certos momentos, isso não será possível, mas vamos ter a capacidade de sofrer, quando assim o jogo ditar.»