Treinador do Nacional mostra-se orgulhoso pela postura dos seus jogadores diante de uma equipa que possui grandes argumentos. Tiago Margarido, treinador do Nacional na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota diante do Benfica, por 2-1, na 12.ª jornada da Liga:

Orgulho pelos jogadores

«Estou extremamente orgulhoso deles [jogadores]. Fizeram um trabalho excelente. Conseguiram dividir o jogo com o Benfica, até bem perto do final. Conseguimos, durante o jogo todo, criar desconforto no Benfica. Portanto, eu, enquanto treinador desta equipa, sinto-me extremamente orgulhoso. Obviamente, queríamos segurar a vitória, mas não foi possível. Trabalhamos até onde foi possível. Fizemos o melhor que conseguimos até onde foi possível. Portanto, muito orgulho dos meus jogadores.»

Dois motivos

«O Chucho estava extremamente cansado. Trabalhou muito durante o jogo. Trabalhou muito no processo defensivo. E a verdade é que já tinha amarelo, portanto, qualquer contacto contra defesas experientes, como o Otamendi, poderia dar o segundo amarelo. Portanto, pelos dois motivos, retiramos o jogador.»

Dentro do expetável

«Foi um jogo dentro daquilo que era expetável. Obviamente que, jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil nós assumirmos as rédeas do jogo, porque estamos a falar de um adversário com grande qualidade. Então, saímos a espaços, com competência, criámos algum ‘frisson’ naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo e a verdade é que conseguimos chegar ao golo, através de uma pressão alta, após o lançamento do Benfica. A verdade é que o Benfica, no somatório do jogo, tem uma vitória justa, mas não tenho como não ficar orgulhoso dos meus jogadores.»