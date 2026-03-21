Na sala de imprensa, Tiago Margarido disse que o Nacional fez um jogo competente, mas falhou na eficácia. Apesar dos oito jogos consecutivos sem vencer, o treinador diz que continua com força para continuar.

Análise ao jogo

Penso que fizemos um jogo competente, dividimos o jogo com uma excelente equipa, bem trabalhada e que está a lutar por outros objetivos. Foi um jogo equilibrado, tivemos oportunidades para fazer e infelizmente não conseguimos concretizar. A verdade é que, numa das oportunidades que eles tiveram, através de uma desatenção nossa, conseguiram marcar. Foi um jogo super equilibrado, o detalhe fez a diferença, mas a nossa equipa foi competente e a verdade é que tivemos oportunidades e não marcamos.

Continua com força para continuar?

Depois de termos dividido o jogo com o Porto, de dividir o jogo com o Sporting, com o Sc. Braga e com o Famalicão, obviamente que sim.

O que mudou na equipa com a saída do Veron à última da hora?

Foi um jogo super difícil de preparar porque temos nove ausências. O Veron sentiu um desconforto na coxa e agudizou este problema. Tivemos de reajustar, uma vez que o Gabriel é um pé dominante a jogar à esquerda e tivemos de colocar o Daniel é um pé contrário e isso não foi treinado. A verdade é que o O Daniel fez um bom jogo, mas, mesmo assim, fomos competitivos, dividimos o jogo e não há nada a apontar aos jogadores.