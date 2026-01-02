Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota frente ao Vitória de Guimarães por duas bolas a uma. O técnico gostou da postura da sua equipa na primeira parte, referindo que «a sorte não esteve» do lado do Nacional.



Análise ao jogo

«Penso que é um jogo que se resume a um lance de sorte que desbloqueou. Tivemos personalidade, circulámos a bola pelos espaços que estavam estabelecidos para criar mossa na estrutura do Vitória e tivemos algum ascendente na primeira parte, com dois lances de perigo. Na segunda parte o Vitória equilibrou e de um lance fortuito, em que o Saviolo queria cruzar, faz golo. Quisemos reagir, com mais gente ofensiva, e o Vitória faz um segundo golo num lance infeliz do nosso guarda-redes: a sorte não esteve do nosso lado, mas pela primeira parte considero que foi positivo».

Comparação com a época passada

«Relativamente ao ano passado lembro-me que tínhamos muita produção ofensiva que não estávamos a materializar; melhorámos a esse nível. Temos mais margem para a linha de água, a verdade é que neste jogo merecíamos ter pontuado. A equipa está a evoluir, a crescer, somos competitivos em todos os jogos, mantendo-os em aberto mesmo quando não tirámos pontos. Hoje, a felicidade não esteve, claramente, do nosso lado».

Mercado

«Há uma outra posição que é importante retificar, mas só se saírem jogadores. Se não sair não vamos acrescentar. Temos identificado, enquanto equipa técnica e direção, mas se vai ou não acontecer, vamos aguardar».

Reencontro com Luís Pinto

«Tive oportunidade de ser companheiro de equipa do Luís na formação, no Leixões. Tivemos frente a frente num Canelas-Felgueiras, a minha estreia, o Luís está a fazer um excelente trabalho no Vitória, dentro dos recursos que tem. Estamos a fazer um percurso ascendente, somos dois treinadores da nova geração de treinadores, espero que nos possamos encontrar mais vezes: seria bom sinal».