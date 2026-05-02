Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na conferência de imprensa após a derrota por 1-2 frente ao AVS, na 32ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 2 maio.

O Nacional entra bem no jogo e depois perde o norte

«Já tinha alertado, aqui nesta mesma cadeira, da dificuldade que seria este jogo. Estávamos a jogar contra um adversário que estava a atravessar o melhor momento da época, e está, que tem a sua competência, e que neste momento joga sem pressão. E isso já trazia uma dificuldade acrescida ao nosso jogo.

A verdade é que nós entrámos bem e tivemos ali cerca de 20 minutos bons, onde fazemos o golo e, de seguida, temos uma oportunidade, que eu me lembro, com o guarda-redes fora da baliza. Temos ali uma série de aproximações interessantes.

Depois disso, o adversário começou a ganhar ascendente até que faz o golo. Na minha opinião, o que faltou foi mais capacidade competitiva. Mais capacidade para o duelo, mais capacidade para a reação à perda, mais capacidade para a contrapressão. Ou seja, penso que não competimos ao nível que poderíamos ter competido na primeira parte.

Na segunda parte, procuramos outro tipo de espaços para ferir o nosso adversário, um adversário competente também a fechar o espaço, temos que dar mérito também a isso. E, depois, numa transição, conseguem fazer o golo da vantagem. No momento em que estavam a controlar o jogo, apesar de nós termos o domínio da bola.

Tentamos de todas as formas, fazemos 24 remates à baliza, temos quase 70% de posse de golo. A equipa, a certo momento, começou a ficar intranquila e falhámos muitos passes, muitos passes entre médios, o que não é normal. Portanto, essa intranquilidade, depois, acabou por se virar contra nós.

Era a quarta final que tínhamos pela frente. Vencemos três e, infelizmente, não conseguimos vencer a quarta.»

Motivos dessa intranquilidade?

«Na primeira parte, nós entramos bem. A verdade é que penso que a equipa se deslumbrou com essa entrada. Marcamos cedo, temos oportunidades até para ampliar o marcador e penso que a equipa se deslumbrou com isso.

E, depois, não foi competente a competir como deveria ser, como eu disse ainda há pouco. E, infelizmente, a confiança do adversário foi crescendo, e isso, com o desenrolar dos minutos, foi-nos criando intranquilidade. Após a vantagem, teríamos que ter sido mais competitivos. E não fomos.»