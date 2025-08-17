Tiago Margarido, treinador do Nacional, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

Entrámos melhor, estávamos a conseguir pressionar o Rio Ave e o jogo estava no nosso controlo, mas acabámos por sofrer um golo numa jogada individual. Depois a equipa demorou um pouco a reencontrar-se e nesse período há a expulsão.

Ao intervalo corrigimos, tentamos ser audazes e diferentes na abordagem. Penso que por tudo, e pelas oportunidades que conseguimos criar, que este empate é justo e se não tivesse havido uma expulsão, provavelmente teríamos conseguido vencer.

[Tiago Margarido muito interventivo] Primeiro porque faz parte da minha maneira de ser e depois porque somos uma equipa em construção, tal como no ano passado por esta altura, e é importante que os jogadores percebam aquilo que são as nossas diretrizes. Quis continuar a dar alma à equipa e que eles acreditassem. Felizmente conseguimos chegar ao golo.

[Plantel fechado?] Ainda vão chegar reforços porque ainda temos de retificar algumas posições no campo».