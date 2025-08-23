Tiago Margarido, treinador do Nacional, questionou o primeiro amarelo mostrado a Juan Pablo, elogiou a própria equipa e relembrou a dificuldade que é defrontar o bicampeão Sporting.

Um resultado demasiado pesado

«Sem dúvida que é um resultado demasiado pesado para aquilo que foram as circunstâncias do jogo. Penso que entrámos bastante bem, até que acabámos por chegar à vantagem. A equipa sempre cresceu de 11 para 11, conseguiu fechar bem os caminhos para a baliza, fechamos bem os espaços. Estávamos a criar dificuldades ao Sporting, dificuldades essas que nós de antemão já sabíamos que seriam imensas.»

A dificuldade que é defrontar o bicampeão com menos um

«Estamos a enfrentar o bicampeão nacional, ainda para mais atravessar um bom momento. O lance da expulsão surge e isso muda, obviamente, o desenrolar do jogo. O segundo amarelo é um amarelo claro, mas o primeiro penso que é um exagero total, porque é uma falta a 100 metros da nossa baliza. O nosso jogador tenta reagir à perda, disputa a bola, tem um contacto normal. Acho completamente exagerado. Contudo, a verdade é que a expulsão surgiu e ficamos com menos um. Mesmo assim, a equipa foi compacta, foi solidária, conseguiu fechar os espaços da baliza e resistiu até aos 76 minutos.»

Um Nacional competente e solidário

«Há que dar uma palavra aos jogadores. Foram solidários, foram competentes naquilo que tinham que fazer e eu estou muito orgulhoso deles e daquilo que eles fizeram hoje. O que faltou foi mais um jogador. De facto, termos menos uma unidade em campo, logicamente, que não nos beneficia e fica mais difícil cobrir os espaços e também sair em transição. A verdade também é que, mesmo com menos um jogador, temos duas oportunidades de golo claras, do Matheus Dias e do Lucas João. Portanto, eu penso que dentro destas dificuldades e todos os constrangimentos que ocorreram durante o jogo, a equipa conseguiu ser competitiva, conseguiu ser competente até onde foi possível.»