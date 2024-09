Tiago Margarido, treinador do Nacional, acredita que a equipa vai ter «muitas dificuldades» na receção ao Sp. Braga, jogo inaugural da sexta jornada da Liga.

«O Sp. Braga tem vários jogadores internacionais, um treinador de referência e uma forma de jogar que eu admiro bastante, portanto, por si só, já nos vai trazer muitas dificuldades», referiu na antevisão ao jogo.

O treinador dos madeirenses confessa que apesar de o Sp. Braga vir de «um jogo menos bom na última jornada», derrota frente ao V. Guimarães (2-0), isso «não influencia em nada» para a viagem à Madeira.

Relativamente ao jogo passado do Nacional, derrota em casa do Estoril (1-0), Tiago Margarido, revelou que os jogadores treinaram muito a finalização nos treinos desta semana, depois de várias oportunidades perdidas na jornada passada.

«Confiamos muito nos nossos avançados, no potencial e na qualidade que eles têm. Tiveram apenas um dia mau», acrescentou.

Por fim, o técnico abordou a expulsão de Ulisses frente ao Estoril, depois de atingir Zanocelo com uma entrada bastante dura.

«Foi chamado à atenção e reconheceu o erro, agora é andar para a frente, pois certamente não vai voltar a repetir», concluiu.

O Nacional, atualmente na 15.ª posição, com quatro pontos, recebe o Sp. Braga, sétimo, com oito, na sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Madeira.