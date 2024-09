Tiago Margarido, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«Sabíamos que ia ser uma deslocação muito difícil, o Famalicão é uma excelente equipa, bem organizada, com bons valores individuais e, juntamente com o seu público, tornam-se fortíssimo. O nosso plano era primeiro manter a equipa inviolável e depois tentar marcar. Conseguimos a primeira parte, o que é importante, temos de dar continuidade e chegar ao golo que falta.

[a equipa parece ter entrado a medo] Por mérito do Famalicão. Enquanto não estávamos bem encaixados, o Famalicão conseguiu criar-nos problemas. Fomos organizados, conseguimos suster o ímpeto do adversário e, na segunda parte, na minha ótica, conseguimos ser mais perigosos. Conseguimos criar as três melhores ocasiões do jogo.

[o que falta para chegar ao golo?] Hoje é mérito do guarda-redes do Famalicão, que faz ali pelo menos duas defesas brutais. Não teve a ver com o nosso desacerto, mas mérito do guarda-redes. Com o que, por tudo o que se passou no jogo, o empate é justo».