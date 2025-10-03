Tiago Margarido, técnico do Nacional, admitiu que acredita na primeira vitória em casa da equipa insular esta temporada, no encontro da oitava jornada da Liga, frente ao Moreirense, marcado para as 15h30 deste sábado.

Vencer para dar uma alegria aos adeptos

«Queremos muito ganhar para dar esse prémio aos nossos adeptos, mas sei que eles também reconhecem a forma como nos temos exibido e a materialização de pontos que temos conseguido fora de casa, portanto, acredito que vamos ter um super apoio».

Qualidade da equipa do Moreirense

«É uma equipa muito forte, tanto ao nível coletivo como individual. Prova disso é que são o 'primeiro' classificado a seguir aos três 'grandes', ao fim de sete jornadas, portanto, não é uma casualidade. Por si só, isso já diz muito da dificuldade que teremos pela frente».

Elogios a 'Chucho' Ramírez, sem esquecer o resto do plantel

«Toda a equipa tem sido fantástica na adesão à nossa mensagem. O 'Chucho' é mais um, mas o importante é o coletivo. A verdade é que ele está a sobressair, mas, nestas questões, gosto sempre de valorizar a parte coletiva».