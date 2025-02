Tiago Margarido, treinador do Nacional, após o jogo com o Estoril (2-2), para a 22.ª jornada da Liga.

(Resultado castigador?) «Na minha opinião, sim. Bastante castigador, perante aquilo que foram os 90 minutos. Entrámos no jogo com um erro e demos a vantagem ao adversário sem que ele tivesse feito nada por isso. A equipa continuou a trabalhar, foi atrás para tentar dar a volta e penso que conseguimos, de forma justa, chegar ao intervalo com o empate. Depois, a segunda parte foi só do Nacional. Até fazermos a remontada, a equipa foi competente, a equipa quis mais. Tivemos ‘n’ oportunidade de golos para ganhar o jogo. Por isso, penso que é um resultado extremamente injusto perante aquilo que aconteceu e que nos penaliza, porque sofremos o golo ao cair do pano».

(Prognóstico sobre a lesão de José Gomes?) «Não sei dizer, porque é uma coisa muito recente. O Appiah tem trabalhado como defesa esquerdo. O meu trabalho é procurar soluções dentro do plantel e parece-nos que o Appiah é o jogador com o melhor perfil para poder desempenhar essa função. Cabe-me arranjar soluções».

(A forma como a equipa sofreu o golo de bola parada vai merecer uma reflexão?) «Logicamente que sim. Sofremos um golo naquela zona da área em que, na teoria, não deve acontecer. Também há mérito do adversário por ter uma elevação muito boa naquele espaço e a bola também é colocada com grande qualidade. Mas sim, merece reflexão porque temos de ser mais competentes nesses momentos do jogo e obviamente que o vamos ser daqui para a frente».