Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, após a vitória na receção ao Santa Clara (2-0), na 10.ª jornada da Liga:

«[Foi preciso voltar a casa para voltar às vitórias… Choupana é a fortaleza do Nacional?] É e sempre será sempre a fortaleza do Nacional Contudo, nos jogos fora já merecíamos uma pontinha de sorte, mediante aquilo que fizemos. Infelizmente, os resultados não foram condizentes àquilo que a equipa produziu. Hoje, penso que essa pontinha de sorte que nos faltou esteve do nosso lado e fomos felizes.

Um dos desafios que tínhamos lançado à equipa era entrar forte, entrar "à Nacional" e penso que a equipa aderiu bem a esse repto e acabámos por marcar dois golos quase de rajada e a equipa teve muito mérito nisso. Portanto, são indicadores que me deixaram muito contente e encarar o futuro de forma bastante positiva.»

«[Não sofrer golos também foi importante?] Sem dúvida, não sofrer também é algo que procuramos. Ao contrário do que estava a ser comum, hoje conseguimos marcar dois golos, portanto também é importante frisarmos a eficácia que a equipa conseguiu ter e o facto de não ter sofrido também é um ponto bastante positivo. Como eu já vinha dizendo, sinto que a equipa está numa margem de progressão.

A equipa, jornada após jornada, tem evoluído. Nós sabemos que os resultados, por vezes, não têm sido os melhores, mas ao nível daquilo que é a evolução da equipa, tem-nos deixado, enquanto equipa, até que bastante satisfeitos. Hoje foi uma vitória, a meu ver, mais que merecida, com aquela pontinha de sorte que, por vezes, nos faltou.»