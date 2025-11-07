Tiago Margarido antevê um «jogo entretido» na deslocação à Reboleira para a 11.ª jornada do campeonato. O técnico do Nacional sublinha a versatilidade tática do Estrela da Amadora e espera um adversário bastante motivado, no encontro que está marcado para o próximo domingo, às 15h30:

Análise ao Estrela da Amadora

«Vamos defrontar um adversário muito motivado, a jogar em casa e perante o seu público. Mas nós também temos tido excelentes exibições fora de casa e já conseguimos pontuar algumas vezes, portanto, acredito que será um excelente jogo de futebol. Ainda na assimilação de um processo com a entrada do novo treinador (João Nuno), eles poderão jogar em "5x3x2", com o Jorge Meireles a trabalhar como terceiro médio, ou até o próprio Jovane. Como também podem trabalhar em "3x4x3", com esse tal jogador a não baixar tanto e a focar-se mais como extremo interior.»

Mudanças nas equipas em relação à época passada

«Maioritariamente, o Estrela da Amadora perdeu todo o seu meio campo e também a sua linha defensiva, assim como os laterais. E nós também somos uma equipa diferente, sendo que as características do jogo serão diferentes.»