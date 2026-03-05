Tiago Margarido aborda o trajeto do Nacional até ao fim da temporada, após a equipa ter dobrado um «ciclo difícil», contra três das quatro equipas mais acima na tabela classificativa. O técnico dos insulares aborda um jogo difícil frente ao Moreirense, este sábado, a partir das 15h30:

Análise ao Moreirense e reencontro com Vasco Botelho da Costa

«Acredito, fundamentalmente, que será um grande jogo, porque são duas equipas que vão procurar jogar. Tanto o Moreirense, como o Nacional, não costumam mudar o seu padrão, como tal, acredito que será um grande jogo e vamos a Moreira de Cónegos para ganhar. O Moreirense joga bem, o Vasco tem boas ideias e já nos conhecemos há muito tempo, quando ele treinava a União de Leiria e eu estava aqui no Nacional, na II Liga.»

Trajeto do Nacional até ao fim da época...

«Faltam 10 jogos. Dobrámos um ciclo difícil, em que defrontamos três equipas do 'top' quatro em Portugal e agora vamos ter pela frente uma série com equipas, no fundo, um pouco mais próximas daquilo que é o nosso nível, portanto, acreditamos que vamos pontuar um pouco mais do que aquilo que temos feito até agora.»