O treinador do Nacional, Tiago Margarido, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa «respira confiança» antes do jogo da 31.ª jornada da Liga, em Tondela, importante nas contas da permanência. Margarido reconhece que o adversário está «obrigado a ganhar», mas que a sua equipa também tem a sua «obrigação» e está pressionada. O jogo realiza-se no sábado, a partir das 15h30, podendo ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Lenny Vallier, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza devem falhar a partida, por lesão, ao passo que Chiheb Labidi é 'baixa' certa após ter completado uma série de cartões amarelos.

Jogo e classificação:

«O Tondela está numa situação [ndr: classificativa] em que, praticamente, só lhe serve um resultado, que é a vitória. Obviamente que está pressionado por isso, mas, nós também não deixamos de estar, porque temos a nossa obrigação».

Presença de mais de 200 adeptos em Tondela:

«Muito satisfeito. Cerca de 200 pessoas, para uma equipa insular, num jogo fora, é muita gente. Portanto, quero agradecer por esse esforço que estão a fazer. Quem estiver na dúvida, que apanhe o avião e junte-se a eles para nos apoiar.»