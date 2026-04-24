«Tondela está pressionado, mas nós temos a nossa obrigação»
Tiago Margarido, treinador do Nacional, salienta ainda presença de mais de 200 adeptos dos madeirenses no jogo de sábado
Tiago Margarido, treinador do Nacional, salienta ainda presença de mais de 200 adeptos dos madeirenses no jogo de sábado
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa «respira confiança» antes do jogo da 31.ª jornada da Liga, em Tondela, importante nas contas da permanência. Margarido reconhece que o adversário está «obrigado a ganhar», mas que a sua equipa também tem a sua «obrigação» e está pressionada. O jogo realiza-se no sábado, a partir das 15h30, podendo ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.
Lenny Vallier, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza devem falhar a partida, por lesão, ao passo que Chiheb Labidi é 'baixa' certa após ter completado uma série de cartões amarelos.
Jogo e classificação:
«O Tondela está numa situação [ndr: classificativa] em que, praticamente, só lhe serve um resultado, que é a vitória. Obviamente que está pressionado por isso, mas, nós também não deixamos de estar, porque temos a nossa obrigação».
Presença de mais de 200 adeptos em Tondela:
«Muito satisfeito. Cerca de 200 pessoas, para uma equipa insular, num jogo fora, é muita gente. Portanto, quero agradecer por esse esforço que estão a fazer. Quem estiver na dúvida, que apanhe o avião e junte-se a eles para nos apoiar.»