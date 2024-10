Tiago Margarido, treinador do Nacional, acredita que vai ter «muitas dificuldades» na visita ao Casa Pia, da nona jornada da Liga.

«É uma equipa que joga bem e que procura construir o seu jogo a partir de trás, que baseia muito o seu jogo através dos corredores laterais, muito objetiva e também perigosa no ataque à baliza», referiu o treinador, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Depois do Nacional ser eliminado da Taça de Portugal frente à U. Leiria, por 2-1, o técnico explicou como lidou com a moral e concentração do plantel.

«Preocupamo-nos em modificar os erros que cometemos. No final do jogo tive oportunidade de os referir, tiveram única e exclusivamente a ver com falta de concentração em momentos importantes. Retificámos isso durante a semana, em exercícios que elevassem essa mesma concentração, e estamos preparados», partilhou.

«Acreditamos muito que vai ser desta, mediante aquilo que trabalhámos e também aquilo que é a nossa ideia, assim como a nossa confiança», disse.

No seguimento, Tiago Margarido garantiu que a equipa vai lutar pela manutenção até à «última jornada».

«Na minha ótica, isto é uma maratona, não é um sprint. À passagem da 34.ª jornada, aí sim poderemos fazer um balanço definitivo das coisas, (...) mas até lá faltam muitos jogos, em contextos difíceis, outros em contextos mais favoráveis, com viagens, sem viagens, em casa e fora», frisou.

Na sexta-feira, o Nacional, atual 17.º classificado, com apenas cinco pontos, visita o terreno do Casa Pia, que tem oito. A bola começa a rolar às 18h45 e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.