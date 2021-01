O Sporting está a vencer o Nacional, no Estádio da Madeira, por 1-0, com um golo de Nuno Santos marcado já perto do intervalo.

Um golo que resulta de um cruzamento largo de Nuno Mendes, com Pedro Gonçalves a surgir junto ao segundo poste e a tocar para o poste contrário, onde Nuno Santos só teve de empurrar.

Ora veja: