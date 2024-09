O Nacional recebeu e venceu o Farense, por 2-0, este domingo, no Estádio da Madeira, em jogo a contar para a 4.ª jornada da I Liga.

Um golo de Daniel Penha, aos 43 minutos da primeira parte, de cabeça, a cruzamento de Luís Esteves, desfez o nulo. O 2-0 surgiu já em tempo de compensação, aos 90+2m, por Isaac Tomich.

É a primeira vitória do Nacional esta época, no campeonato. Com esta, os comandados de Tiago Margarido chegam aos quatro pontos.

Já o Farense, orientado por José Mota, continua como a única equipa sem pontuar na prova. Foi a quarta derrota dos algarvios.