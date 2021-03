Ao fim de dez jogos, o Marítimo voltou às vitórias, com uma reviravolta diante do nacional (2-1), em pleno Estádio da Madeira, no jogo que assinalou a estreia de Julio Velázquez à frente da equipa dos Barreiros.

O Nacional até marcou primeiro, por Gorré, a fechar a primeira parte, mas o Marítimo virou o resultado na segunda parte com dois golos de Rodrigo Pinho.

Veja o resumo do jogo: