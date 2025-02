O Arouca venceu o Nacional por 2-1, na tarde deste sábado, no Estádio da Madeira, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa.

Pablo Gozálbez (5m) e Henrique Araújo (26m) fizeram os dois golos do Arouca. O Nacional reduziu a desvantagem em cima do intervalo, por Ulisses Rocha (45+1m). O jogo ficou ainda marcado, na segunda parte, pela expulsão de Boris Popovic, no Arouca (61m).

Com este resultado, o Arouca descola do Nacional e é 13.º classificado, com 22 pontos. O Nacional mantém-se com 19, estando, à condição, no 14.º lugar, ficando à mercê nesta jornada de AVS (15.º com 18) e Estrela (16.º com 17).