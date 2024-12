O Benfica venceu o Nacional por 2-0, esta quinta-feira, no Estádio da Madeira, em jogo de acerto de calendário, da 8.ª jornada da Liga, que tinha sido interrompido a 6 de outubro, aos oito minutos e cinco segundos de jogo, devido ao nevoeiro.

Depois do 0-0 ao intervalo, numa primeira parte em que sobressaiu o guarda-redes do Nacional, Lucas França, o Benfica chegou à vitória na segunda parte.

Di María abriu o marcador aos 59 minutos, de penálti, bisando para o 2-0 aos 74 minutos de jogo.

Com este resultado, o Benfica sobe ao 2.º lugar, tendo 35 pontos, mais um do que o FC Porto (3.º com 34) e menos um do que o líder Sporting, que tem 36. O Nacional é 15.º classificado, com 12 pontos, os mesmos de Estrela (13.º) e AVS (14.º).