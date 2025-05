Nacional e Rio Ave empataram 3-3 num jogo que contou com um final de loucos, na despedida da Choupana da temporada 2024/25.

Entrou melhor a equipa de Vila do Conde, numa primeira parte em que revelou grande eficácia e marcou três golos. Tiknaz bisou aos 3 e 43 minutos, enquanto, pelo meio, Bakoulas 829m) também marcou.

A reação dos madeirenses começou logo no arranque da segunda parte com um golo do suplente André Sousa (46m), mas o empate só chegou na ponta final do jogo, com um golo de Léo Santos (90m) e um autogolo de Koustoulas (90’4m), numa ponta final em que o Nacional contou ainda com uma bola na barra.

