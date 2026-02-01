Liga
Há 35 min
Zé Gomes: «Fizemos um jogaço, só podemos estar orgulhosos»
Jogador do Nacional enalteceu o grupo unido após a derrota com o Sporting
TFR
Jogador do Nacional enalteceu o grupo unido após a derrota com o Sporting
TFR
Zé Gomes, defesa do Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota com o Sporting (2-1), a contar para a 20.ª jornada da Liga.
Nacional fez um «jogaço»
«Podemos estar orgulhosos daquilo que fizemos. Fizemos um jogaço. Foi uma entre ajuda de todos. Perdemos, é verdade, mas é o bicampeão, que ganhou ao PSG. Só podemos estar orgulhosos daquilo que fizemos.»
O segredo
«O segredo está no grupo. Somos um grupo muito unido e damos tudo uns pelos outros lá dentro. Só podemos estar orgulhosos.»
Sporting é que tinha a pressão
«Eles (Sporting) é que tinham pressão e nós só tínhamos de disfrutar. Foi o que fizemos. Para semana temos jogo do nosso campeonato e é óbvio que queremos ganhar.»
RELACIONADOS
Sporting-Nacional, 2-1 (crónica)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS