Zé Gomes, defesa do Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota com o Sporting (2-1), a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Nacional fez um «jogaço»

«Podemos estar orgulhosos daquilo que fizemos. Fizemos um jogaço. Foi uma entre ajuda de todos. Perdemos, é verdade, mas é o bicampeão, que ganhou ao PSG. Só podemos estar orgulhosos daquilo que fizemos.»

O segredo

«O segredo está no grupo. Somos um grupo muito unido e damos tudo uns pelos outros lá dentro. Só podemos estar orgulhosos.»

Sporting é que tinha a pressão

«Eles (Sporting) é que tinham pressão e nós só tínhamos de disfrutar. Foi o que fizemos. Para semana temos jogo do nosso campeonato e é óbvio que queremos ganhar.»

