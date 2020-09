Após um dia de folga, o FC Porto continuou a preparação para o dérbi da Invicta frente ao Boavista com quatro lesionados.



Na sessão desta terça-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com Cláudio Ramos, Nakajima, Marcano e Mbaye. O guarda-redes realizou treino condicionado e ginásio enquanto o nipónico fez treino integrado condicionado. Por sua vez, Mbaye fez tratamento e Marcano fez tratamento e ginásio.



Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival.