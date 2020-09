O FC Porto iniciou, esta segunda-feira, a terceira semana de pré-temporada já com Zé Luís.



O internacional por Cabo Verde foi, a par de Osório, a principal novidade na sessão de trabalho após ter estado ausente por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19. Em sentido contrário, Sérgio Conceição não pôde contar com quatro jogadores: Marchesín, Mbaye, Fábio Vieira e Marcano continuam entregues ao departamento médico a tratar as respetivas lesões enquanto Nakajima fez trabalho de ginásio e treino condicionado.



Além dos futebolistas lesionados, o técnico dos campeões nacionais está privado dos internacionais Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe (Portugal) e Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário (sub-21).



O próximo treino está agendado para esta terça-feira, no Olival.



Jogadores que estiveram na sessão de trabalho:



Guarda-redes: Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, G. Machado, Marchesín e Mbaye;



Defesas: Alex Telles, Carraça, Osório, Manafá, Marcano, Mbemba, Tomás Esteves e Zaidu;



Médios: Fábio Vieira, Loum, Baró, Otávio e Uribe;



Avançados: Aboubakar, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.