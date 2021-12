A ação dura três dias e levará algum calor e conforto a quem está mais sozinho e isolado no concelho de Vizela.



Bruno Wilson e Nuno Moreira foram os primeiros jogadores do plantel do Vizela a meter mãos à obra e a entregar refeições quentes a pessoas em situações sociais delicadas.



O clube minhoto associou-se a restaurantes da cidade e à câmara municipal, para que estes vizelenses tenham mais motivos para sorrir nesta data tão sensível.



Só falta mesmo a vitória sobre o Sp. Braga na Taça de Portugal, para que a consoada seja mais saborosa. Pelo menos na perspetiva destes protagonistas.



