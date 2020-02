As declarações de Natxo González, treinador do Tondela, após o empate a zeros ante o Marítimo:

«Para o espetador não foi um jogo brilhante. Um jogo muito parado, houve 51 faltas no total, é muito difícil que haja continuidade. Um campo seco, o relvado não está bom, está lento. Entre uma coisa e outra estou de acordo de que não foi um jogo atraente da nossa parte. Por outro lado, queríamos manter a regularidade defensiva. Estreou-se Marko [Petkovic], João Reis, era um jogo difícil, frente a um rival com muitos desequilíbrios na frente. No segundo tempo tivemos alguma ação, mas ocasiões claras…quiçá a do Ricardo Alves de livre. Esta é um pouco a história do jogo»

[continua a senda de resultados negativos em casa]

«O mais difícil no futebol é atacar. Em casa normalmente atacamos contra equipas com bloco médio baixo e é mais difícil para todos. Às vezes melhor, outras pior, mas não tivemos ocasiões. Normalmente, com penaltis incluídos, há que ver os números que temos fora de casa e dentro. Fora de casa somos eficazes e dentro muito pouco eficazes. Sete golos em casa, em dez jogos, é difícil. Há que ter eficácia»

[Peso aumenta com o passar dos jogos, por ser a pior com registo em casa?]

«Seguramente que sim, há esse desconforto. Estou convencido que sim, basta ver a média de idades que temos, é uma equipa muito jovem. Para muitos é a primeira experiência na primeira liga. A percentagem do que nos acontece em casa…fora de casa, até o rendimento individual é melhor. Não sei medir que percentagem é, mas é uma das causas. Há muitos jogadores jovens. Essa juventude pode penalizar»

[sente que falta um elemento desequilibrador na equipa?]

«Sim, estou de acordo, mas quando nos colocamos numa tendência negativa, sofremos 10 golos e marcámos três, eu tenho de buscar soluções, e o nosso primeiro objetivo é ser bom defensivamente. Porque somos quem somos e o nosso crescimento tem de partir dessa regularidade defensiva, tenho de colocar de jogadores que defendem mais. Mas como a minha prioridade é colocar jogadores que defendem com mais rigor, é difícil colocar outros com mais talento. Agora mesmo é melhor esse tipo de jogador»