No Rio Ave desde os sub-19, Nélson Monte foi dos jogadores que mais sentiu a descida à II Liga. Assim que o jogo acabou, o defesa ficou no relvado lavado em lágrimas quando muitos dos seus companheiros recolhiam aos balneários.



O Arouca fazia a festa numa das partes do campo e o jogador de 25 anos estava só, do lado oposto. Pedro Moreira, jogador do Arouca que representou o Rio Ave durante quatro épocas, acabou por ir consolar o ex-colega.



Os dois trocaram um longo abraço antes de Monte, ainda em lágrimas, sair para o balneário.